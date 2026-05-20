Братьев-близнецов осудили на два года за обман школьницы

Двух братьев-близнецов Дениса и Дмитрия Нестеровых приговорили к двум годам лишения свободы по делу об обмане девочки-подростка.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Преображенский районный суд города Москвы 20 мая 2026 года признал братьев Дениса и Дмитрия Нестеровых виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Молодые люди действовали под влиянием мошенников, которые под видом сотрудников спецслужб сообщили им, что нужно выполнить задание. Братья забрали у школьницы сейф, в котором находилось свыше 3,6 миллиона рублей. Девочка также стала жертвой мошенников. Злоумышленники сообщили, что ее родителей могут посадить в тюрьму за якобы финансирование западных спецслужб. После этого она выполнила требования аферистов.

В марте мошенники обманули студентку Елизавету Мазурову. Ее убедили в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов. Девушка приняла участие в операции по выявлению «иноагентов» и напала на женщину в Москве. Силовики задержали подозреваемую, ее отправили в СИЗО. Мазурова не признала вину.