Девушка, сделавшая кальян на куличе в Москве, прежде была судима за наркотики

Ксения Белоусова, которая сделала кальян на куличе в Москве и выложила фото в соцсетях, ранее привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Девушка получила условный срок.

Об этом в среду, 20 мая, стало известно из судебных документов.

— Признать Белоусову Ксению Игоревну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года... назначенное наказание считать условным, — передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Полицейские остановили девушку на улице, так как визуально она была пьяна. Ее досмотрели при понятых и нашли два свертка с наркотиками. Их отправили на экспертизу, которая показала, что у Белоусовой был мефедрон массой 5,75 грамма. Девушка призналась, что хранила наркотики для личного употребления. Свою вину она признала.

В апреле этого года Белоусова попала под следствие после того, как сделала кальян на куличе. В ее отношении завели уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Девушка полностью признала вину.