Уголовное дело возбуждено после обрушения балкона в одной из школ Севастополя

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту обрушения балкона в качинском общеобразовательном учреждении.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в Следственном комитете.

— Сегодня утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача произошло обрушение балкона на втором этаже (...) Установлено, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта, — говорится в публикации.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что девять детей получили травмы в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе. Он отметил, что будет проведено расследование всех обстоятельств и приняты все необходимые меры.

Позже появилась информация, что один из школьников не может прийти в себя после обрушения балкона в школе Севастополя. Ученика доставили в больницу без сознания в тяжелом состоянии.