Три человека пострадали при взрыве в Санкт-Петербурге
Взрыв прогремел на стройке Судебного квартала в Санкт-Петербурге. Из-за ЧП пострадали три человека, в том числе два гражданина Таджикистана. Рабочих отбросило взрывной волной, рассказали сотрудники Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции.
Источником взрыва стали газовые баллоны, установленные на машине КамАЗ. Взрывная волна накрыла рабочих, когда те шли по территории бытового городка.
— Предварительной причиной несчастного случая является эксплуатация неисправной машины, — отметили в ведомстве в разговоре с «Петербургским дневником».
По информации МЧС, один человек погиб. Городской Следственный комитет начал проверку.
