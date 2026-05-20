В Севастополе завели дело после обрушения балкона в школе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту травмирования 10 детей из-за обрушения балкона в школе в Севастополе, сообщили в канале СК в "Максе".

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в Качинском общеобразовательном учреждении. Сегодня утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача произошло обрушение балкона на 2-м этаже. В результате происшествия 10 учеников получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.