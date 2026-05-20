Раскрыты подробности об обрушении балкона с детьми в Севастополе

Балкон севастопольской школы №13 рухнул во время традиционной фотосессии выпускников. Одиннадцатиклассники собрались всем классом, чтобы сделать памятный снимок. В этот момент конструкция не выдержала. Подробности раскрыл SHOT.

По словам мамы одного из учеников, фотографироваться на балконе — школьная традиция. Сегодня всё шло по плану, фотограф снимал ребят, когда конструкция рухнула.

У нескольких пострадавших переломаны руки, у кого-то — челюсть, одна школьница потеряла сознание. Одноклассники и другие ученики сами бросились вытаскивать раненых из-под обломков.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о десяти пострадавших. Подростки получили травмы разной степени тяжести. Балкон находился на втором этаже. Власти обещают тщательное расследование.

При этом капремонт в школе завершили меньше года назад, в 2025-м. По данным Mash, работы длились четыре года. За это время полностью заменили инженерные коммуникации, окна, двери и обновили фасады.