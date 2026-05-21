Россиянин получил 17 лет колонии за фотографии военных самолетов

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 42-летний местный житель, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины.

После этого он получил от куратора задание на сбор информации о размещении военной техники и оборонительных сооружений. В течение 2024 года он проводил фото- и видеосъемку военных самолетов и воинского транспорта, а затем передавал их представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд признал мужчину виновным в госизмене и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

