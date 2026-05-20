Квартира дома вспыхнула на юге Москвы, есть погибший

Квартира дома загорелась на Чертановской улице на юге Москвы. Спасатели в ходе ликвидации пожара обнаружили погибшего.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— Тело погибшего обнаружено в ходе ликвидации пожара в квартире на девятом этаже дома по Чертановской улице на юге Москвы, — говорится в публикации.

Пол человека не уточняется. В квартире горят вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

14 мая пожар произошел в квартире дома на улице Коштоянца. Огонь оперативно потушили. Из квартиры спасли пенсионерку и передали ее медикам. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в карете скорой помощи. По факту трагедии начали проверку. Ее ход контролирует прокуратура.