Россиянин на тайском курорте Паттайя украл леденец на палочке из местного магазина и пригрозил недовольным хозяевам расправой. Об этом сообщается в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 34-летний мужчина уже не впервые воровал в маленьком частном магазине в районе Патонг. На этот раз владельцы не стали закрывать на это глаза и вызвали полицию. Разгневанный россиянин пригрозил отрезать головы членам семьи хозяев, а также бросился на правоохранителей с оскорблениями.

Дебошира арестовали за угрозы и нападение на полицию. Теперь его ожидает суд, мужчине может грозить тюрьма, запрет на въезд в Таиланд на 99 лет и депортация в родной Ростов.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны.