Пьяная женщина ранила подругу вилкой в шею в Подмосковье

Пьяная 33-летняя женщина ранила свою подругу вилкой в шею во время совместной пьянки в квартире в подмосковном Ступине.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 20 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Во время совместного распития спиртных напитков между двумя женщинами произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленница взяла вилку и нанесла подруге резаные раны шеи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее доставили в больницу. Силовики задержали нападавшую. Прежде судимую за хулиганство женщину передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее 18-летняя девушка ранила ножом своего парня в Воскресенске. Она ударила его лезвием по различным частям тела из ревности. Росгвардейцы задержали девушку и доставили ее в полицейский участок. Пострадавшему оказали помощь в больнице.