В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

В Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России. Предполагаемый ущерб составил один миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — частные предприниматели и представители коммерческих организаций. Возбуждено 29 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и одно дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).

По предварительной информации, фигуранты искали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Они изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Затем эти бумаги предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат.

Как сообщает официальный представитель МВД России, полученные деньги передавались организаторам и координаторам, где позже распределялись между соучастниками.

