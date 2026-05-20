$71.2982.79

В Забайкалье приставы нашли должницу за шкафом

Газета.Ru

В Могойтуйском округе Забайкальского края судебные приставы разыскали многодетную мать, которая задолжала по алиментам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

В Забайкалье приставы нашли должницу за шкафом
© Газета.Ru

По данным ведомства, должница лишена родительских прав, не имеет работы и злоупотребляет спиртным. Когда сумма долга по алиментам достигла более 200 тысяч рублей, приставы в очередной раз пришли в дом к жительнице Забайкалья.

Пьяная женщина решила спрятаться от сотрудников за шкафом, но игра в прятки не удалась, ее нашли. В отношении гражданки составили несколько протоколов, если она добровольно на оплатит задолженность, ее привлекут к уголовной ответственности.

До этого в Чите судебные приставы обнаружили мужчину, уклоняющегося от уплаты алиментов, сначала под кустом возле теплотрассы, а спустя три месяца в канализационном люке.