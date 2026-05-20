Десять детей пострадали при обрушении балкона в одной из школ Севастополя

Десять детей получили травмы в результате обрушения балкона на втором этаже школы № 13 в Севастополе.

Об этом случае в среду, 20 мая, сообщил глава города Михаил Развожаев.

— На месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу. У них травмы разной степени тяжести, — уточнил он в своем Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов и власти города намерены разобраться в причинах произошедшего. Будет проведено расследование всех обстоятельств и приняты все необходимые меры.

6 мая кровля спортзала учебного заведения также обрушилась в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Умельцев. Из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.

Кроме того, в октябре 2025 года в забайкальской школе обрушился потолок. В тот момент в классе находились восемь детей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в этом учебном учреждении.