Школьница из Москвы взяла из сейфа родителей 4,7 миллиона и передала курьеру

Столичная школьница стала жертвой телефонных мошенников, которые запугали ее уголовной ответственностью. Девушка забрала из сейфа ее родителей деньги и драгоценности и передала их курьеру аферистов. Сумма ущерба превысила 4,7 миллиона рублей.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— 17-летней жительнице столицы позвонили неизвестные, представившиеся работниками различных служб. Они сообщили, что ее личный кабинет на госпортале был взломан и от ее имени осуществляется противоправная деятельность. Во избежание привлечения к уголовной ответственности звонившие убедили ее провести обыск в квартире. Под влиянием психологического давления несовершеннолетняя собрала все накопления, хранившиеся в сейфе, и передала курьеру возле станции метро «Спартак», — рассказали на сайте ведомства.

Отец девочки обратился в полицию. Силовики задержали курьера мошенников, которым оказалась 19-летняя девушка. Подозреваемая рассказала, что полученные от школьницы деньги и украшения она передала соучастнику преступления. В отношении пособницы аферистов возбудили уголовное дело. На время следствия ей избрали запрет определенных действий.

Ранее 26-летний москвич вскрыл сейф отца, забрал оттуда пять золотых слитков стоимостью более 13,3 миллиона рублей и передал их курьеру мошенников. Пособницу аферистов задержали. Она успела отправить слитки кураторам. Возбуждено уголовное дело.