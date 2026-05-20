В Подмосковье осудили мужчину по делу об отравлении 15 человек в бассейне

Суд назначил наказание мужчине по фамилии Сорокин по делу об отравлении 15 человек хлором в бассейне в Егорьевске. Фигуранта приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Сорокина Д.В. виновным и назначил наказание в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ возложив на него обязанности и ограничения, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина допустил критическую ошибку во время работы. Он перепутал канистру с коагулянтом с раствором хлора. Фигурант добавил жидкость в бак, после чего началась химическая реакция.

В результате пострадали люди, находившиеся в бассейне. Среди отравившихся были дети в возрасте от 3 до 13 лет. Их доставили в больницу, где врачи осмотрели пациентов и затем отпустили домой. СК возбудил уголовное дело. В марте 2026-го материалы направили для рассмотрения в суд.