В российском городе мертвая полуголая женщина весь день пролежала во дворе

В Екатеринбурге полуголая женщина без признаков жизни весь день пролежала во дворе возле дома в жилом комплексе «Малевич». О ее смерти стало известно порталу Е1.ru.

Источник в экстренных службах в беседе с российским изданием отметил, что женщине было 33 года. Она была зарегистрирована по другому адресу.

Еще один собеседник, знакомый с ситуацией, указал, что трагедия никак не связана с криминалом. В свердловском управлении Следственного комитета России от комментариев воздержались.

О случившемся с горожанкой сообщили 20 мая. Ее труп возле высотки обнаружили прохожие.

Еще раньше пенсионерку из Екатеринбурга нашли без признаков жизни после звонка с Украины. Подчеркивалось, что с пожилой горожанкой связались мошенники. Они требовали, чтобы пенсионерка перевела им свыше миллиона рублей. Незнакомцы запугали ее тем, что в прошлом она «спонсировала» Вооруженные силы Украины (ВСУ).