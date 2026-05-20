Двум мужчинам дали по 15 лет за изнасилование девочки-подростка в Москве

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор двум мужчинам за изнасилование девочки-подростка в Москве. Каждый из злоумышленников проведет за решеткой по 15 лет.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Приговором Савеловского районного суда города Москвы каждому из фигурантов назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Один из мужчин познакомился с девочкой в интернете. Он встретился с потерпевшей в центре столицы, напоил алкоголем и затем совершил сексуальное насилие над ней.

На этом дело не закончилось. Спустя время девочка приехала вместе с фигурантом на квартиру, где находился второй злоумышленник. Мужчины склонили ее к употреблению наркотиков, а после надругались над потерпевшей.

Ранее суд в Шатуре приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину за изнасилование девочки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.