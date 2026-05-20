В Москве направили на принудительное лечение толкнувшую подростка на пути в метро

Суд направил на принудительное лечение женщину, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути в московском метро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановлением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года 64-летняя женщина толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь на платформе станции метро "Таганская". Ее действия квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).