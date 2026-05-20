Полиция ликвидировала узел связи мошенников в Балашихе

Полиция в Балашихе задержала двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников.

Об этом в среду, 20 мая, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— По предварительным данным, злоумышленникам предложили «подработку». Она заключалась в установке и поддержке работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать СМС-сообщения с номеров российских операторов, — рассказала она.

По словам Петровой, для организации каналов связи работодатели дистанционно передали правонарушителям абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также денежные средства для аренды помещений.

Следователи возбудили уголовное дело, задержанных поместили под стражу.

До этого правоохранители задержали в Москве 19-летнего жителя Саратовской области, который работал на телефонных мошенников и обеспечил для них узел связи. Он разместил оборудование в квартире на Кременчугской улице.

7 апреля также сообщалось, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве.