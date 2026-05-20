Жертва «схемы Долиной» перенесла инсульт, пытаясь отстоять права на квартиру

Очередная жертва «схемы Долиной», доцент СПбГУ и научный сотрудник РАН 38-летняя Нина Алексеева перенесла инсульт и ослепла на один глаз, пока пыталась отстоять права на купленную квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 20 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

Супружеская пара захотела второго ребенка, из-за чего им потребовалось расширение жилплощади. Они продали единственную квартиру, добавили денег и два года назад купили у 82-летней пенсионерки трехкомнатную квартиру по рыночной цене — за 12,5 миллиона рублей.

— Как и во всех подобных историях, после сделки родные пенсионерки заявили, что «она находилась под влиянием мошенников», и отказались подписывать акт приема-передачи. Семье Алексеевых со скандалами удалось добиться возможности жить в квартире до решения суда, — говорится в публикации.

Однако они не могут полноценно сделать ремонт и «жить как у себя дома», поскольку в комнатах до сих пор стоят опечатанные мебель и вещи пенсионерки.

Стало известно, что балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева намерена оспорить сделку по продаже своей квартиры в Пушкине по так называемой схеме Долиной, заявив, что она стала жертвой мошенников. Сейчас дело рассматривается в Пушкинском районном суде Петербурга.