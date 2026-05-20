На Украине задержали несколько высших чиновников Нацполиции

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько высших чиновников Нацполиции Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, обыски в главных управлениях Нацполиции в нескольких областях связаны с получением неправомерной выгоды, а среди подозреваемых начальник полиции Ивано-Франковской области Безпалько с заместителем, первый замначальника полиции Тернопольской области Ткачик и заместитель начальника полиции Житомирской области Гулеватый.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский организовал сбор средств на освобождение бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, который подозревается в коррупции по «делу Миндича».