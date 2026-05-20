В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда

В Амурской области организована проверка по факту схода трех вагонов, груженых углем. Опрокидывания не произошло, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

© Российская Газета

Инцидент произошел 20 мая на пути необщего пользования, примыкающем к железнодорожной станции Тында. Подвижной состав из восьми вагонов следовал в сторону котельной, и во время маневровых работ произошел сход трех из них.

Уточняется, что опрокидывания не произошло. В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении поездов нет, габарит пути не нарушен.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, Восточным МСУТ СК России организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Размер причиненного ущерба устанавливается.