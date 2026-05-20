СБУ пришла с обысками в три управления Нацполиции Украины

Сотрудники украинских правоохранительных органов пришли с проверками в региональные подразделения национальной полиции сразу в трех областях страны.

Служба безопасности Украины совместно с представителями прокуратуры организовала следственные мероприятия в трех областных структурах Национальной полиции, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Инсайдер».

Согласно опубликованным в сети фотографиям, проверки затронули управления в Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

На данный момент официальные представители ведомств никак не прокомментировали ситуацию и не назвали причины проведения оперативных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские следователи завершили обыски в доме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

В прошлом году Служба безопасности Украины организовала масштабные следственные действия в отношении сотрудников антикоррупционного ведомства.

Летом прошлого года Национальная полиция провела более 500 обысков по всей стране для борьбы с нелегальным оружием.