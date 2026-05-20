Раскрыта судьба убившего 16 человек маньяка Ермолинского

В Екатеринбурге 15 лет назад орудовала банда, убившая 16 человек. Последнего беглеца сыщики искали годами, обещали награду в миллион рублей — и не знали, что он скрывается под маской популярного писателя-фантаста. История Семёна Ермолинского, он же Андрей Миллер, вскрылась только после его смерти, пишет сайт kp.ru.

Убийца

В начале 2010-х банда мажоров держала город в страхе. По ночам они выслеживали прохожих, забирали деньги и карты, а потом убивали — в ход шли пистолеты, ножи, молотки. Среди участников оказались юрист, бизнесмен, полицейский и даже сын высокопоставленного чиновника. Главарь Василий Федорович — отпрыск зампрокурора и профессора консерватории. Ермолинский, приехавший в Екатеринбург из Петербурга на соревнования по ножевому бою, стал в этой компании своим.

В перерывах между убийствами банда вела блоги, описывая реальные расправы как жуткие рассказы. Подписчики требовали продолжения.

"Вся троица прыгнула в салон, снова взвизгнули покрышки, и неприметная машина с левыми номерами умчала убийц в ночь, словно всё происходило в кино", — писал Ермолинский.

Побег

Когда в 2012 году начались аресты, Ермолинский понял, что за ним тоже скоро придут. Он объявил клиентам, что везёт партию боевых ножей, собрал предоплату и с парой миллионов рублей исчез. Уехал в Белоруссию, сделал поддельные документы и стал Андреем Миллером. Снял квартиру на окраине Минска и зажил двойной жизнью.

В интернете Миллер участвовал в дискуссиях, обсуждал фехтование и "Игру престолов", но никогда не показывал лица. Новым знакомым говорил, что живёт в Прибалтике и занимается разработкой компьютерных игр. А параллельно строил писательскую карьеру. Дебютировал в 2016 году и быстро ворвался в мир тёмного фэнтези, писал романы и публиковался в журналах.

Между тем расследователи отрабатывали версии, куда мог подеваться убийца: Алжир, Украина, США — туда эмигрировал его отец, гроссмейстер Алексей Ермолинский. Журналисты разговаривали с бабушкой по видеосвязи, ездили в колонию к пожизненно осуждённому подельнику, просили мать Семёна помочь следствию. Та лишь ехидно желала "удачи в получении миллиона".

Смерть

Развязка наступила тихо. Ермолинский подхватил ковид, но вызывать врачей побоялся — опасался, что личность раскроют. Решил переболеть дома. Лёгкие практически сгорели. Хозяйка квартиры забеспокоилась, когда жилец перестал платить и отвечать на звонки. Она открыла дверь и нашла его мёртвым.

Во время обыска полицейские обнаружили в шкафу настоящий паспорт на имя Ермолинского. Рядом лежали документы на Миллера. Экспертиза ДНК подтвердила личность: мать сдала образцы.

"Семён стал довольно известным писателем. Даже стримы проводил, но всегда скрывал лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую", — рассказала Валентина Ермолинская.

На надгробии в Петербурге родные выбили две фамилии — Андрей Миллер и Ермолинский С.А. Поклонники творчества даже скинулись на памятник.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, ознакомившись с текстами Миллера, назвал их "творчеством человека с психопатическими отклонениями — со смакованием насилия, жестокости, смерти, физиологическим реализмом". Он подчеркнул, что не считает эти тексты талантливыми.

Уголовное преследование Ермолинского прекращено в связи со смертью. Однако расследователи задаются вопросом, не успел ли Ермолинский лишить жизни кого-то и в Белоруссии.