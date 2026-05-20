В Новосибирске мужчина жестоко избил двух мальчиков

Мужчина жестоко избил двух мальчиков в подъезде многоэтажного дома в Заельцовском районе Новосибирска, одного из них госпитализировали. Следователи организовали проверку, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что 15-летний мальчик с другом качались на качелях, которые находятся на одном из верхних этажей дома. Проживающий там мужчина высунулся из окна и, используя нецензурную лексику, прогнал детей, пожаловался на шум. Мальчики извинились, собрались уходить, но в подъезде встретили агрессора, который якобы избил их.