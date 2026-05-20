Раскрыт типичный портрет нападавших на российские школы подростков

Подростки, нападавшие на учебные заведения в России, чаще из внешне благополучных и полных сетей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов, передает ТАСС.

Также, по словам Богданова, эти несовершеннолетние положительно характеризуются преподавателями, не пропускают занятий, не стоят на учете, не конфликтуют со сверстниками и не испытывают финансовых трудностей. Родители таких детей иногда сами работают в педагогической сфере, либо являются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года МВД предотвратило 52 нападения на учебные организации.