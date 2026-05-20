В Балашихе подмосковные оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников. По предварительным данным, злоумышленникам предложили «подработку». Она заключалась в установке и поддержке работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать СМС-сообщения с номеров российских операторов. Для организации каналов связи работодатели дистанционно передали правонарушителям абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также денежные средства для аренды помещений, в которых устанавливалось данное оборудование. В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире, расположенной в одном из домов в мкрн. 1 Мая г. Балашиха, сотрудники полиции задержали двоих 18-летних молодых людей, которые обеспечивали работу нелегальных каналов связи. В комнате оперативники обнаружили и изъяли 4 GSM-шлюза, сим-карты, роутеры, мобильные телефоны и банковские карты. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у жителя Республики Коми около 5 млн рублей. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ. Балашихинским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигурантов и других участников преступной схемы.