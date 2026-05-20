МЧС: из-за ливней во всех регионах Северного Кавказа ожидаются подтопления

20 мая на территории всех регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за дождей и ветра ожидаются подтопления местности. Об этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра России и ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС России.

Сильные дожди, грозы с градом, а также штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут привести к подтоплению пониженных участков местности, нарушению работы систем жизнеобеспечения населения, затруднениям в работе транспорта в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ставропольском крае. 19 мая в Дагестане объявили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым подъемом воды в реке Терек до неблагоприятных отметок.

Начиная с конца марта 2026 года в Дагестане из-за аномальных ливней, когда за сутки выпало до трех-четырех месячных норм осадков, оказались затоплены тысячи домов и сельхозугодий. В апреле в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации, из наиболее пострадавших районов эвакуировали жителей, а уровень воды в Тереке и других реках отслеживается на постоянной основе. Кроме того, в профилактических целях в республике сносят незаконные постройки в поймах рек.