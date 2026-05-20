Командующий CENTCOM рассказал о ходе расследования удара по школе для девочек в Иране

На слушаниях в Палате представителей США командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер был вынужден комментировать одно из самых резонансных военных преступлений возглавляемой им кампании, заявив, что расследование бомбардировки школы для девочек в Иране сталкивается с особыми сложностями и продолжается.

Пытаясь оправдать удар, в результате которого 28 февраля погибли 168 школьниц, 14 учителей и сотрудников, он сослался на то, что образовательное учреждение якобы располагалось на территории действующей базы ракетных сил Корпуса стражей исламской революции, что делает процедуру разбирательства сложнее анализа обычных военных ударов.

Ранее МИД Ирана прямо указывал, что удар был нанесен целенаправленно с применением американских крылатых ракет Tomahawk.

