Россиянке вынесли приговор за убийство матери

В Оренбурге вынесли приговор 52-летней женщине, обвиняемой в убийстве собственной матери. Суд назначил ей 7 лет 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в квартире дома на ул.Ноябрьской. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и во время конфликта задушила мать.

В ходе расследования подсудимая признала свою вину.

Суд признал оренбурженку виновной в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.