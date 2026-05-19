В Волжском подросток избил мужчину за просьбу дать денег на сигареты

Подросток из Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела после нападения на человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Между пострадавшим и 16-летним подростком из Волжского произошло два конфликта. Как сообщает mk.ru, в первом случае 48-летний мужчина был пьян. Он подошел к компании и попросил занять деньги на сигареты. Несмотря на отказ, пострадавший продолжал приставать к компании, и подросток его избил.

Спустя некоторое время школьник встретил пострадавшего снова, на улице Школьной. Там он снова нанес ему удары. В результате оппоненту понадобилась помощь врачей, он впал в кому.

«Медики диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также перелом свода черепа», – сообщается в публикации СК.

Подростка подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Сейчас подросток находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.