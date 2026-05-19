WSJ: США захватили якобы связанный с Ираном танкер

Соединенные Штаты осуществили в Индийском океане захват нефтяного танкера, якобы связанного с Ираном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, речь идет о судне Skywave, которое американские власти внесли в санкционные списки еще в марте. Во вторник, как указывает газета, оно находилось к западу от Малайзии.

Отмечается, что это уже третий нефтяной танкер, захваченный США с начала войны с Ираном. В апреле американские власти задержали суда Majestic X и Tiffani.