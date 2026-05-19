В Нальчике завели дело после пожара в жилом доме

Региональное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело после пожара в многоквартирном жилом доме в столице Кабардино-Балкарии, сообщили в ведомстве.

"По данным следствия, в одной из квартир жилого дома по улице Калмыкова в городе Нальчике работниками газовой компании проводились работы по демонтажу и замене прибора учета. Вследствие нарушения требований пожарной безопасности и правил безопасности при производстве работ была допущена утечка природного газа, что привело к возгоранию газовой трубы и возникновению пожара. Огнем оказались повреждены квартиры, расположенные на пятом и шестом этажах жилого дома", - рассказали в СК.

Следственным отделом по городу Нальчику возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

18 мая в Нальчике в многоквартирном доме на ул. Калмыкова на площади 600 кв. м произошел пожар. Горели кровля и квартира на пятом этаже. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали. Им потребовалась медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.