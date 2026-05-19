В Дзержинске компания молодых людей напала на мужчин

В Дзержинске мужчины попали в больницу после конфликта с молодыми людьми. Об этом сообщает «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел на улице Циолковского. На кадрах с места заметно, как один мужчина сидит на асфальте, пока несколько человек наносят ему удары. Еще несколько молодых людей избивали друг друга рядом, у одного из них порвана футболка.

В результате пострадали два человека, им понадобилась помощь медиков. Специалисты диагностировали у них сотрясение мозга, множественные переломы челюсти, ушибы. Одному из пострадавших предстоит операция.

Информацию о произошедшем врачи передали сотрудникам правоохранительных органов. По словам местных жителей, к этому моменту все разбежались, поэтому якобы еще никого не задержали.

