В Ленинградской области в акватории реки Волхов утонула девочка

В акватории реки Волхов в Ленинградской области утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Четыре несовершеннолетние девочки (две - 10 лет, одна - 8 лет, одна - 14 лет) самостоятельно пошли купаться на реку. В воде одна из девочек (14 лет) потерялась из виду, утонула", - говорится в сообщении.

Также в МЧС уточнили, что подразделениями аварийно-спасательной службы области тело девочки доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.