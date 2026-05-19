Блогера Булаха арестовали за поездку на диване в центре Москвы

Суд арестовал на 15 суток блогера Марка Булаха за поездку на диване по улице Малой Бронной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Пресненский районный суд города Москвы 18 мая 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), в отношении Булаха Марка Игоревича. Суд назначил Булаху наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что 16 мая в вечернее время Булах принимал участие в массовом непубличном мероприятии с одновременным пребыванием граждан в публичных местах, создавшем помехи движению транспортных средств и пешеходов, доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры в микрорайоне Патриаршие пруды. Булах с группой граждан перекрыл движение на средствах индивидуальной мобильности, перевозя диван, на улице Малой Бронной, совершая помехи движению и проезду автотранспорта.