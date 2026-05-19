В Таиланде задержали россиянина-наркокурьера, объявленного в розыск в России

В Таиланде задержали жителя Санкт‑Петербурга, который пытался перевезти около двух килограммов тяжелых наркотиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 29‑летний Матвей Горский был остановлен 18 мая на контрольно‑пропускном пункте Тха‑Чат‑Чай в районе Май‑Кхао при досмотре междугороднего автобуса Паттайя — Пхукет. В сумке россиянина нашли героин, метамфетамин, экстази, амфетамин, мефедрон и кетамин.

Как сообщается, Горский был осужден в России на 6 лет 10 месяцев строгого режима за покушение на незаконный сбыт каннабиса в крупном размере.

Впервые мужчина приехал в Таиланд в 2022 году и продолжил заниматься той же деятельностью. В 2023 году его заочно арестовали по делу о запрещенных веществах, после чего он сбежал из‑под домашнего ареста и скрылся заграницей.

Мужчина числился в федеральном и, по некоторым данным, в международном розыске. В Таиланде его взяли под стражу, ему грозит высшая мера наказания.

В беседе с 78.ru мать Горского заявила, что ничего не знает об аресте, но ее сын якобы уже попадал в такую ситуацию два года назад.