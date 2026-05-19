В Москве арестовали убившего двух соседей мужчину

Суд заключил под стражу мужчину, который убил двух человек во время конфликта в квартире в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа фигурант уголовного дела об убийстве двух человек заключен под стражу. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 мая обвиняемый распивал спиртное в квартире соседа в доме на улице Корнейчука. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый пошел к себе в квартиру, взял молоток, вернулся к соседу и нанес ему не менее трех ударов по голове. После убийства мужчины он зашел в спальню, где на кровати лежала жена потерпевшего, и нанес ей не менее трех ударов молотком по голове. Женщина также скончалась, а фигурант скрылся.

В пресс-службе добавили, что в злоумышленник в ходе допроса признал вину и рассказал, что после убийства соседей он вернулся в свою квартиру, снял окровавленную одежду, упаковал ее и молоток в пакет, который выбросил у дома, а затем уехал на дачу в Калужскую область, где и был задержан.