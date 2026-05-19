Мужчина перевез 90 кг кокаина в нижнем белье бренда Ким Кардашьян

Британский суд приговорил польского дальнобойщика к 13,5 годам тюрьмы за контрабанду кокаина на 9,4 миллиона долларов. Наркотики везли в грузовике с нижним бельём бренда Skims Ким Кардашьян. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

40-летнего Якуба Яна Конкеля задержали 5 сентября прошлого года в порту Харвич, Эссекс. Он прибыл на пароме из Нидерландов. Во время рентгеновского досмотра пограничники нашли 90 пакетов с кокаином — каждый весом в килограмм. Запрещённый груз был упрятан в специальный тайник внутри задней двери фуры.

По данным следствия, поставщик белья к попытке контрабанды отношения не имеет. Тайник оборудовали сообщники Конкеля во время короткой 16-минутной остановки на пути в Британию.

Сам водитель признал вину и рассказал, что согласился на перевозку за вознаграждение в 4,5 тысячи евро. Дело рассматривал Королевский суд Челмсфорда.