В Якутии разыскивают мужчину, который жестоко избил телеведущую

В Якутии правоохранители ведут розыск мужчины, который жестоко избил известную телеведущую и блогера Зою Сылгытову в караоке-баре. Об этом пишет портал SakhaDay.ru.

"ООРР ОУР МУ МВД России "Якутское" разыскивается гр. Степанов Александр Михайлович 09.05.1992 г.р., уроженец с. Мегино-Алдан Томпонского района ЯАССР, проживающий по адресу: г. Якутск ул. Бекетова", - цитирует портал ориентировку.

Знающих что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номерам: +7(4112)43-92-91, +7(4112)43-91-23. До этого портал раскрывал подробности случившегося. Так, в ночь на 10 мая мужчина отмечал свой день рождения в нескольких заведениях. Последним местом стал караоке-бар, где также была Сылгытова. Конфликт прокомментировала знакомая пострадавшей Галима-Ева Дмитриева. Собеседница портала осталась крайне возмущена жестокостью мужчины.

По ее словам, он выбил Зое несколько зубов. После того, как телеведущая упала на землю, агрессор продолжил пинать ее ногами. Досталось и самой Дмитриевой. Она утверждает, что на помощь им никто не пришел, а друзья мужчины лишь наблюдали за избиением.