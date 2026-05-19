Российская пенсионерка попыталась совершить госпереворот

В Тюмени 71-летняя местная жительница решила совершить государственный переворот и попыталась вербовать военнослужащих, пишет Ura.ru.

По информации агентства, пенсионерка пропагандировала идею признанных в Российской Федерации запрещенных экстремистских организаций о незаконном прекращении существования Советского Союза.

Вместе с подельниками она склоняла военных присоединиться к «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для дальнейшего захвата власти.

Суд признал ее виновной и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.