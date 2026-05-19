В пригороде Махачкалы из-за взрыва газовоздушной смеси пострадал мужчина

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме поселка Ленинкент в Дагестане. Как сообщает ГУ МЧС России по региону в "Максе", жилец дома госпитализирован с ожогами.

"Тревожный сигнал на пульт диспетчера системы "112" поступил из пгт Ленинкент, микрорайон 7. На территории частного домовладения в помещении санузла произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет. В результате происшествия пострадал мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. "Состояние средней тяжести: термические ожоги около 20% тела", - добавили в ведомстве.