Суд не арестовал севшего на трон в Эрмитаже мужчину

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не стал заключать под стражу севшего на императорский трон в Эрмитаже Александра Панфилова. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Санкт-Петербурга.

Панфилов уверил, что не хотел никого обидеть своими действиями или нарушить закон. По словам мужчины, он желал "быть услышанным президентом". Ножом он не угрожал, а лишь продемонстрировал его с целью дочитать обращение. После прочитанного обращения он добровольно отдал нож сотрудникам музея, а затем спокойно общался с ними у трона, дожидаясь сотрудников полиции, при этом не оказывая сопротивления и не проявляя неповиновения. По мнению Панфилова, он совершил вынужденное мелкое хулиганство.

Следствие полагает, что 17.05.2026 Панфилов, находясь в Георгиевском зале ФГБУК "Государственный Эрмитаж", действовал из хулиганских побуждений и нарушил общепринятые нормы поведения в обществе, общественный порядок и выразил свое неуважение к обществу. Суд посчитал доводы следствия немотивированными и неубедительными для избрания фигуранту самой строгой меры.

Суд принял во внимание, что Панфилов воспитывает двоих детей, имеет постоянное место жительства в России, не судим и ухаживает за пожилыми родителями. Мужчине запретили выходить из дома в ночное время, общаться со свидетелями по уголовному делу, а также использовать средства связи и интернет. Днем 17 мая Панфилов сел в тронное кресло в Георгиевском зале Эрмитажа и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Очевидцы услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Когда работник музея попытался остановить нарушителя, тот достал два ножа. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в полицию. При обыске в его обуви нашли японский нож.