Российские супруги лишились жизни из-за 500 рублей

Суд в Екатеринбурге приговорил к 24 годам лишения свободы мужчину, который обвинялся в двойной расправе из-за 500 рублей. Об этом стало известно E1.ru.

Преступление было совершено 30 января 2003 года. По версии следствия, мужчина вместе с другом проник в одну из квартир на Автомагистральной улице и жестоко расправился с супругами. Мотивом послужило то, что злоумышленники заподозрили погибшего в краже 500 рублей. С его женой они расправились, чтобы не оставлять свидетелей.

По горячим следам преступников задержать не удалось, однако спустя 22 года следовали смогли выйти на одного из них. Задержанный попросил рассматривать его дело с участием коллегии присяжных. Осенью 2025 года присяжные оправдали его, а 19 мая 2026 года новая коллегия признала его виновным в одной из расправ. Его подельник до суда не дожил.

Ранее кассационный суд утвердил приговор педиатру Надежде Буяновой, которую в конце 2024 года осудили за фейки об армии.