«Полный беспредел»: жители волгоградского села пожаловались на цыган

В селе Солодушино Волгоградской области появились кадры массовой драки. На видео женщины кричат, хватают друг друга за волосы, в ход идут палки и швабры. Местные жители утверждают, что конфликт произошел между сельчанами и представителями цыганской общины. Власти назвали произошедшее бытовой ссорой. Сельчане уверяют, что это не так.

В нюансах инцидента разбирался «МК».

Видео драки из Солодушино разлетелось по соцсетям во вторник. Сам конфликт произошел 18 мая. В ситуации разбирается полиция.

Глава Николаевского района подтвердила, что 18 мая в Солодушино произошла «потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности». Причиной конфликта назвала бытовую ссору. По ее словам, правоохранительные органы проводят проверку, обстановка в селе сохраняется спокойная и находится на контроле органов местного самоуправления.

Однако местные жители с такой оценкой не согласны. Одна из жительниц Солодушино рассказала, что люди просят огласки, потому что боятся за детей.

– На данный момент в селе происходит полный беспредел, - говорит местная жительница. - Дети боятся выйти на улицу. Все началось примерно три месяца назад. Девочка девяти лет гуляла с младшим братом, которому четыре года. Не знаю, с чего тогда начался конфликт, но на девочку, по словам очевидцев, накинулась группа цыганских детей и подростков. Девочка маленькая, худенькая, а среди нападавших, как говорят местные, были ребята намного старше, лет по 15 и больше.

По словам собеседницы, после этого случая люди начали бояться отпускать детей одних.

– Это же дети. Они должны гулять, ходить в школу, а не просыпаться по ночам от страха.

– Из-за чего началась последняя драка, которая получила огласку?

– За несколько дней до этой драки произошел еще один случай. Девочки пошли гулять в парк, с ними была маленькая собачка. Дети рассказывали, что их начали выгонять из парка цыгане, потом схватили собаку и сказали: «Подойдите, заберите». Одна девочка пошла забирать животное, потому что это была ее собака, она испугалась за нее.

По словам детей, девочку окружили, начали душить, таскать за волосы, рвать одежду, бить. Сейчас у ребенка, как говорят родные, сильный стресс. Она просыпается ночью, плачет, боится ходить в школу, потому что дети из этой же семьи учатся рядом.

– Родители обратились в полицию?

– Да, родители девочек написали заявление. И, насколько мы понимаем, вчерашний конфликт произошел уже на фоне этого. Сын одной из женщин, которая потом пострадала, привез маму и тетю в магазин. Пока они были внутри, к нему подошла толпа цыганок. Они начали выхватывать телефон, оскорбляли его мать, пытались вытащить его из машины. Парень не стал отвечать на удары. Он только пытался оттолкнуть их от себя. Потом подошли мужчины, начали разбираться, почему он якобы пристает к женщинам, хотя он ничего такого не делал. А когда из магазина вышли его мама и тетя, началось то, что все увидели на видео.

– Где это происходило?

– В центре села Солодушино. Девочка, которая снимала видео, побежала то ли в администрацию, то ли к главе. Ей там сказали: «Мы ничем помочь не можем, вызывайте полицию». Полиция приехала, забрала двух человек. Сейчас, насколько я знаю, проводится проверка. Одна из женщин после драки находится в больнице: у нее рассечение лба и сотрясение.

– Почему жители хотят огласки?

– Потому что мы боимся, что все опять сведут к обычной ссоре. Сейчас вторая сторона может написать встречное заявление, сказать, что у них тоже травмы. Но люди защищались. С их стороны была толпа, а с другой стороны всего несколько человек, один из них подросток. Мы просто хотим, чтобы в ситуации разобрались по закону. Не замяли, не сказали: «Давайте жить мирно». Потому что мирно уже пытались. А дети после этого боятся выходить на улицу.

– Подобные конфликты случались раньше?

– Были. Просто никто не давал этому такой огласки. На многое закрывали глаза. Говорили: «Ну, разберитесь сами», «Давайте мирно». Но как мирно, если дети боятся ходить в школу?

Женщина добавляет, что после последнего конфликта семьям якобы начали угрожать: говорили, что им «не дадут жизни в селе», что могут «спалить дом», а дети «могут не ходить в школу».

– Глава района написала на страничке в соцсети, что это бытовая ссора и ситуация в селе спокойная. Вы согласны?

– К сожалению, это не так. Для нас это не обычная бытовая ссора. Жители неоднократно сталкивались с нападениями, провокациями, угрозами. Мы не хотим разжигать конфликт, мы хотим одного: чтобы людей защитили, а виновные понесли ответственность. Потому что жить и бояться, что твоего ребенка могут избить на улице, ненормально.

Между тем глава Солодушинского сельского поселения в разговоре с журналистами заявила, что конфликт разгорелся после детской ссоры. По словам чиновницы, дети действительно поругались между собой, однако затем в ситуацию вмешались взрослые.

– Обе стороны хороши, – считает глава поселения.

По ее версии, сначала произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку между взрослыми. Она утверждает, что побои были у представителей обеих сторон. При этом, по словам главы поселения, одна сторона обратилась в полицию, а вторая не стала этого делать, чтобы «не раздувать конфликт дальше».

Чиновница также отметила, что драке 18 мая предшествовала еще одна ссора между жителями, произошедшая 13 мая. По ее словам, тогда она пыталась урегулировать конфликт своими силами: одна семья была готова попросить прощения, но извинения, как утверждает глава поселения, приняты не были.

По словам главы поселения, представители цыганской общины живут в Солодушино уже около 40 лет, народ они шумный, но никому не мешают.

Таким образом, версии сторон расходятся. Местные жители настаивают, что речь идет не о единичной бытовой ссоре, а о серии конфликтов и угроз. Районные власти заявляют, что ситуация в селе спокойная и находится на контроле. В поселении же считают, что конфликт раздули сами участники, а виноваты, по сути, обе стороны.