На Пхукете россиянину грозит смертная казнь за партию метамфетамина

На таиландском острове Пхукет местной полицией был задержан 29-летний гражданин России. Мужчину остановили на контрольно-пропускном пункте во время проверки междугороднего автобуса. В его сумке сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, в состав которых входили метамфетамин и героин. Теперь россиянину предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте запрещённых веществ первой категории без соответствующего разрешения.

© Московский Комсомолец

Согласно Кодексу о наркотиках Королевства Таиланд, оборот метамфетамина и героина классифицируется как наиболее тяжкое преступление. За хранение с целью сбыта таких веществ, а тем более за их распространение в крупных размерах, закон предусматривает суровое наказание — от длительных сроков тюремного заключения вплоть до пожизненного лишения свободы.

В особо тяжких случаях, если речь идёт о рекордных объёмах или деятельности в составе преступной группы, местное законодательство также допускает применение высшей меры наказания — смертной казни.

Тайское законодательство в сфере борьбы с наркотиками считается одним из самых строгих не только в Юго-Восточной Азии, но и в мире. При этом, как отмечают эксперты, смертные приговоры по таким делам выносятся достаточно редко, однако сама возможность их назначения формально сохраняется в законе. По данным РИА Новости, в тайских СМИ со ссылкой на полицию уже появилась информация о том, что объём изъятого у мужчины вещества был настолько велик, что он может квалифицироваться как «особо тяжкий случай».

В настоящий момент российские дипломаты, по предварительным данным, уже поставлены в известность о задержании соотечественника. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и обеспечить защиту его законных прав в рамках тайского судопроизводства. Дальнейшая судьба обвиняемого будет зависеть от решения суда, который должен будет определить, подпадает ли данное преступление под действие статьи о смертной казни или ограничится длительным тюремным сроком.