Сахалинская пенсионерка отвезла мошенникам в Москву 12,5 млн рублей

На Сахалине 72-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, убедивших ее срочно "задекларировать" сбережения. Об этом сообщает УМВД области.

Аферисты связались с пожилой женщиной под видом сотрудников правоохранительных органов, "силовик" сообщил, что что мошенники пытаются перевести все её сбережения за границу. Чтобы спасти накопления, женщине необходимо срочно "задекларировать" деньги — снять их со счетов и передать "оперативнику".

Женщина сняла со счетов 12,5 миллиона рублей, прилетела в Москву и лично отдала деньги незнакомцу. Только после этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Башкирии женщина не поверила сотрудникам банка и лишилась 8,7 млн рублей. Пенсионерка поверила мошенникам и отправилась в банка снимать деньги со счетов, сотрудники заподозрили, что клиентка находится под влиянием злоумышленников и сказали об этом, но россиянка заявила, что деньги ей нужны на покупку жилья.