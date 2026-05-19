В Астрахани змея заползла в салон красоты

В Астрахани змею поймали в салоне красоты на улице Минусинской. Об этом сообщили в городском Аварийно-спасательном центре.

Рептилию, пытающуюся заползти в помещение, первыми заметили работники салона. Они сразу вызвали оперативные службы, которые быстро ее отловили. Змея оказалась неядовитой. Ее выпустили на волю в безлюдном месте.

В Астрахани это уже второй случай за май, когда змеи ищут защиты вблизи человеческого жилья. Так, неделю назад в диспетчерскую службу обратились астраханцы, которые уверяли, что в их квартиру на улице Татищева пробралась змея. Приехав на вызов, спасатели отловили непрошенного гостя и отправили обратно в природу.

В ведомстве напомнили о правилах поведения при встрече со змеей в квартирах и других замкнутых помещениях.

"Главное не паниковать и не делать резких движений. Изолируйте детей и домашних животных от контакта с рептилией. Не пытайтесь поймать ее самостоятельно. Держитесь на безопасном расстоянии и наберите номер 112. Случаи обнаружения змей в квартирах - редкие, но реальные происшествия, требующие немедленного вызова профессионалов", - пояснили в Аварийно-спасательном центре.

Причины появления пресмыкающихся рядом с человеком просты. Это могут быть сбежавшие питомцы соседей, которые держат в доме такую экзотику. Здесь речь идет о питонах и полозах. Часто рептилии заползают в квартиры через открытые окна, вентиляцию или канализацию.