В ДНР при разминировании населенного пункта погибли два пиротехника МЧС

Пиротехники МЧС Антон Бондаренко и Дмитрий Медведев погибли во время работ по разминированию одного из населенных пунктов ДНР, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"18 мая сотрудники отряда пиротехнических работ cпециализированного спасательного центра МЧС России проводили разминирование в одном из населенных пунктов республики. К сожалению, во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте", - сказано в сообщении ведомства в "Максе".