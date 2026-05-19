Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Якутии выросло до трех

До трех увеличилось число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что среди пострадавших два члена экипажа и один пассажир. 60-летний командир воздушного судна получил ожоги кистей рук, 31-летний летчик-наблюдатель - ожоги ног. Их госпитализировали в хирургическое отделение больницы в поселке Хандыга.

Еще один пострадавший - 26-летний парашютист Авиалесоохраны, у него диагностирован ушиб голеностопа.